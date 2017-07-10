Бывший защитник ЦСКА Теодосич подписал контракт с клубом НБА "Клипперс"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший защитник московского ЦСКА серб Милош Теодосич подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс". Об этом спортсмен написал в Twitter.
"Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, особенно в моей родной Сербии, - написал Теодосич. - Как я и хотел, я сделал шаг в своей карьере и подписал контракт с "Лос-Анджелес Клипперс", хотя было еще несколько заинтересованных клубов. Я выбрал "Клипперс", потому что думаю, что так для меня будет лучше, с нетерпением жду, когда смогу выступить в лучшей лиге мира".
Ранее телеканал ESPN сообщал, что, согласно условиям двухлетнего контракта, Теодосич должен получить $12,3 млн, но после первого года может в одностороннем порядке разорвать соглашение.
С 2011 года Теодосич выступал за московский ЦСКА, контракт с которым истек по окончании сезона-2016/17. Российский клуб предложил 30-летнему разыгрывающему защитнику новое соглашение, от которого он отказался.
Теодосич в составе ЦСКА стал победителем Евролиги, многократным чемпионом российского первенства и Единой лиги ВТБ.
В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную, всего он по три раза попадал в первую и вторую символические сборные турнира. Будучи игроком греческого "Олимпиакоса", был признан в 2010 году самым ценным баскетболистом Евролиги. В составе сборной Сербии стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира - 2014 и чемпионата Европы - 2009. По итогам чемпионата мира - 2014 был включен в символическую сборную турнира.
Official @LAClippers pic.twitter.com/2ZMecReIdq— Milos Teodosic (@MilosTeodosic4) 10 июля 2017 г.