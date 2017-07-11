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Тренер: матч с бельгийками станет хорошей репетицией для россиянок перед ЧЕ по футболу

Спорт
11 июля, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Елена Фомина считает предстоящую контрольную встречу полезным спаррингом перед крупным турниром

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина считает, что предстоящий контрольный матч с бельгийками позволит оценить возможности команды в преддверии чемпионата Европы. Слова Фоминой приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеский матч Бельгия - Россия пройдет 11 июля (начало - 16:00 мск) в бельгийском Дендерлеуве в рамках подготовительного сбора. Отмечается, что все билеты на трибуны местного стадиона проданы.

"Бельгийки так же, как и мы, будут участвовать в финальной стадии чемпионата Европы. Это команда высокого уровня, она добилась большого прогресса в последние годы. В своем последнем матче эта сборная проиграла 0:2 команде Франции, причем пропустила второй гол уже в добавленное время. Словом, мы сможем на их фоне оценить свои возможности и провести полноценную репетицию перед стартом чемпионата Европы", - сказала Фомина.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).

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