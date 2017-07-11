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Внедорожник Петеранселя перевернулся на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"

Спорт
11 июля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В результате аварии, которая произошла на 165-м километре дистанции от Костаная до Астаны, никто не пострадал

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Экипаж Стефана Петеранселя во время ралли "Шелковый путь" - 2017

Экипаж Стефана Петеранселя во время ралли "Шелковый путь" - 2017

© EPA/OLIVIER ANRIGO

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Автомобиль француза Стефана Петеранселя попал в аварию на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь". Об этом сообщается на официальном сайте гонки.

Четвертый этап протяженностью 908,8 км проходит в Казахстане - от Костаная до Астаны. Внедорожник Петеранселя перевернулся на 165-м километре дистанции, налетев на яму, которая была прописана в "дорожной книге". Машина получила серьезные повреждения, но подъехавший экипаж "КамАЗ-мастер" помог французам запчастями. Петерансель смог вернуться на трассу и продолжает гонку.

Петерансель является рекордсменом по числу побед на ралли-рейде "Дакар" (13).

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

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