ТХК не выступит в чемпионате ВХЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тверской клуб ТХК не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов.

Клуб с начала прошлого сезона в ВХЛ имел финансовые проблемы, из-за чего игрокам не выплачивалась зарплата. В ноябре сообщалось о том, что ТХК мог сняться с чемпионата. Несмотря на сложности, тверской клуб вышел в плей-офф, где уступил в 1/8 финала тюменскому "Рубину". В середине мая хоккеисты тверского клуба подали иск в арбитраж о процедуре банкротства клуба.

"ТХК является некоммерческой организацией, средств из области на поддержку клуба не хватило. Внебюджетных источников мы найти не смогли, поэтому команда в предстоящем сезоне в чемпионате не выступит", - сказал Решетов.

По его словам, команда "Тверичи" продолжит выступление в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги, где и играла раньше. "99 процентов команды составят воспитанники тверского хоккея", - сказал глава комитета.

В предстоящем чемпионате ВХЛ выступят 29 клубов. Среди них - команды из китайских городов Харбин и Цзилинь, а также самарский ЦСК ВВС. В то же время пока непонятна ситуация с тем, сыграют ли действующий победитель чемпионата балашихинское "Динамо" и воронежский "Буран". Календарь сезона также пока официально не объявлен.