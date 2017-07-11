Поветкин планирует провести следующий бой во второй половине 2017 года

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МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин намерен провести следующий поединок в 2017 году. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
В ночь на 2 июля 37-летний россиянин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин также был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF).
"Я хочу и готов вернуться в этом году. Мы уже обсуждаем этот вопрос [с Андреем Рябинским]", - сказал Поветкин.
В свою очередь Рябинский, являющийся главой промоутерской компании "Мир бокса", сообщил, что по датам и сопернику пока нет конкретной информации.
"Возвращение [на ринг] в этом году реально. Но мы пока не будем торопиться с разговорами на эту тему", - сказал Рябинский.
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.