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Готовность футбольного поля стадиона ЧМ-2018 "Ростов-Арена" составляет 76%

Спорт
11 июля, 12:07 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 11, июля. /ТАСС

Общая строительная готовность "Ростов-Арены" - более 80%

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Строительство стадиона "Ростов-Арена"

Строительство стадиона "Ростов-Арена"

© Владимир Гердо/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Готовность футбольного поля стадиона "Ростов-Арены", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, составляет 76%. Уже завершена отсыпка футбольного поля песком, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"На "Ростов-Арене" завершена отсыпка футбольного поля песком. Готовность поля - 76%. Это предзаключительный этап устройства поля. В разрезе футбольное поле напоминает слоеный пирог. Следующий за песком слой - это грунт, затем - травяное покрытие", - приводит пресс-служба слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.

Он также отметил, что сейчас на строительной площадке будущего стадиона полностью завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного кровельного покрытия из мембраны Ferrari. Идет работа по устройству примыканий кровельной мембраны и ливневого водостока. С опережением сроков выводятся конструкции трибун, внутри здания уже идет монтаж подвесных потолков, укладывается керамическая плитка, идет подготовка лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков.

Общая строительная готовность "Ростов-Арены" - более 80%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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