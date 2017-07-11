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"Спартак" проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 с "Сибирью"

Спорт
11 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Игра пройдет 22 августа на домашней площадке новосибирского клуба

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Хоккеисты "Спартака"

Хоккеисты "Спартака"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет первый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 с новосибирской "Сибирью". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Игра пройдет 22 августа на домашней площадке новосибирского клуба.

Сезон КХЛ стартует 21 августа матчем за Кубок Открытия между победителем регулярного чемпионата прошедшего сезона московским ЦСКА и обладателем Кубка Гагарина санкт-петербургским СКА.

Завершится чемпионат 1 марта 2018 года. Каждая команда в регулярном чемпионате на первом этапе проведет по 56 матчей. Плей-офф лиги стартует 3 марта и завершится 26 апреля, если финальная серия Кубка Гагарина закончится с максимальным числом игр (семь).

Официальный проект календаря КХЛ-2017/18 будет опубликован в среду.

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