"Спартак" проведет первый матч сезона КХЛ-2017/18 с "Сибирью"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет первый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 с новосибирской "Сибирью". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Игра пройдет 22 августа на домашней площадке новосибирского клуба.
Сезон КХЛ стартует 21 августа матчем за Кубок Открытия между победителем регулярного чемпионата прошедшего сезона московским ЦСКА и обладателем Кубка Гагарина санкт-петербургским СКА.
Завершится чемпионат 1 марта 2018 года. Каждая команда в регулярном чемпионате на первом этапе проведет по 56 матчей. Плей-офф лиги стартует 3 марта и завершится 26 апреля, если финальная серия Кубка Гагарина закончится с максимальным числом игр (семь).
Официальный проект календаря КХЛ-2017/18 будет опубликован в среду.