Мэр города: Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца

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ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Американский Лос- Анджелес готов принять Олимпиаду уже через два месяца, заявка города на проведение Игр-2024 является самой сильной в современной истории олимпийского движения. Об этом на пресс-конференции в швейцарской Лозанне заявил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.
Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр. Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первым.
"Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры через два месяца или через два десятилетия. Я считаю, что это сильнейшая заявка в современной истории олимпийского движения", - сказал Гарсетти.
Лос-Анджелес был столицей Олимпийских игр 1984 года.