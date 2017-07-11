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Футболист Хави Гарсия намерен остаться в "Зените" еще как минимум на сезон

Спорт
11 июля, 12:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Агент Мануэл Гарсия Квилон рассказал, что футболист рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию

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Хави Гарсия

Хави Гарсия

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия намерен провести в петербургском клубе еще как минимум один сезон. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Мануэл Гарсия Квилон.

Ранее сине-бело-голубые подтвердили, что заинтересованность в аренде 30-летнего испанца проявляют французский "Бордо" и испанская "Малага". СМИ также писали об интересе к Гарсии со стороны еще одно испанского клуба "Бетис".

"В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию (центральный защитник; ранее он стабильно играл на позиции "опорника" - прим. ТАСС). Хави имеет контракт с "Зенитом" до 2019 года (до 30 июня), и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе", - прокомментировал ситуацию агент.

Гарсия, являющийся воспитанником мадридского "Реала", перешел в "Зенит" из английского "Манчестер Сити" в августе 2014 года, стал с петербуржцами победителем чемпионата и Кубка России, дважды - Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 Гарсия принял участие в 31 матче в разных турнирах (1 гол).

В прошлом сезоне "Зенит" занял третье место в чемпионате страны и не смог пробиться в Лигу чемпионов. После сезона в клубе сменилось руководство и главный тренер - Манчини сменил на этом посту румына Мирчу Луческу.

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