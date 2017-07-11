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Бывший хоккеист ЦСКА Панин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Спорт
11 июля, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Контракт с 31-летним защитником рассчитан на один сезон

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Григорий Панин

Григорий Панин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывший защитник московского ЦСКА Григорий Панин подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Контракт с 31-летним игроком рассчитан на один сезон.

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд, комментируя подписание контракта с Паниным, отметил, что хоккеист не сможет принять участие в восьми стартовых матчах нового сезона КХЛ.

"Панин - опытный защитник, все знают, что он жесткий. С моей точки зрения это очень командный игрок, который хорошо играет по заданию, а для нас это важно. Есть некоторые проблемы, что первые восемь матчей в чемпионате он сыграть не сможет, потому что дисквалифицирован, но у нас есть ребята, которые смогут сыграть", - рассказал он.

В прошедшем сезоне Панин провел за московский ЦСКА 40 матчей и набрал 11 (4 шайб + 7 передач) очков. Всего на счету игрока в КХЛ 438 матчей, в которых он набрал 89 (16+73) очков. Хоккеист дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе казанского "Ак Барса" (2008/09 и 2009/10).

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