Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж чеха Коломы выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Спорт
11 июля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Экипажи "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова заняли места с четвертого по седьмое соответственно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мартин Коломы

Мартин Коломы

© EPA/OLIVIER ANRIGO

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экипаж чешского гонщика "Татры" Мартина Коломы финишировал первым на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 3 часа 45 минут 50 секунд.

Вторым стал голландец Жерар де Рой на "Ивеко", который проиграл лидеру 21 секунду. Третьем к финишу пришел его партнер по команде представитель Казахстана Артур Ардавичюс (+1.56). Экипажи "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева (+ 8.02), Айрата Мардеева (+10.54), Антона Шибалова (+16.17) и Дмитрия Сотникова (+16.59) заняли места с четвертого по седьмое соответственно.

В зачете внедорожников лучшее время на этапе показал француз Себастьян Леб из команды "Пежо" (3 часа 10 минут 36 секунд). Вторым финишировал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии (+22.03). Третий - итальянец Эухенио Амос (+28.08).

Протяженность четвертого этапа ралли от казахстанского Костаная до Астаны составила 908,8 км, длина спецучастка - 373,22 км. Пятый этап протяженностью 849,54 км (спецучасток - 484,47 км) пройдет по маршруту от Астаны до Семея 12 июля.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама