Экипаж чеха Коломы выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Экипаж чеха Коломы выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 11 июля, 14:11
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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экипаж чешского гонщика "Татры" Мартина Коломы финишировал первым на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 3 часа 45 минут 50 секунд.
Вторым стал голландец Жерар де Рой на "Ивеко", который проиграл лидеру 21 секунду. Третьем к финишу пришел его партнер по команде представитель Казахстана Артур Ардавичюс (+1.56). Экипажи "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева (+ 8.02), Айрата Мардеева (+10.54), Антона Шибалова (+16.17) и Дмитрия Сотникова (+16.59) заняли места с четвертого по седьмое соответственно.
В зачете внедорожников лучшее время на этапе показал француз Себастьян Леб из команды "Пежо" (3 часа 10 минут 36 секунд). Вторым финишировал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии (+22.03). Третий - итальянец Эухенио Амос (+28.08).
Протяженность четвертого этапа ралли от казахстанского Костаная до Астаны составила 908,8 км, длина спецучастка - 373,22 км. Пятый этап протяженностью 849,54 км (спецучасток - 484,47 км) пройдет по маршруту от Астаны до Семея 12 июля.
В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.