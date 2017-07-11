Макрон: французы готовы принять Олимпийские игры 2024 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Париж и французский народ готовы принять летние Олимпийские игры 2024 года. Об этом на пресс-конференции в швейцарской Лозанне заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр. Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первыми.

"Вы правы, что помните о наших трех поражениях, но мы не хотим проигрывать в четвертый раз. Я здесь, чтобы продемонстрировать наше единство в поддержке этой заявки. Команда сделала очень хорошую работу, с самого начала действия моего мандата я решил максимально поддерживать заявку, этот проект пользуется общей поддержкой. Я здесь и по причине того, чтобы передать сообщение о том, что французы готовы", - сказал Макрон.

"2024 год - хорошее время, особенно для Парижа", - подчеркнул он. Глава государства отметил, что у идеи проведения Игр во Франции есть и будут противники, однако большая часть населения страны выступает за проведение Олимпиады. "Социологические опросы показывают, что молодые и пожилые люди поддерживают заявку", - сообщил Макрон.

Президент Франции также гарантировал безопасность проведения Игр в Париже. "Терроризм - это глобальная проблема, все страны страдают от него и Франция в частности. Но мы предпринимаем шаги, направленные на борьбу с ним", - заверил он.

Лос-Анджелес был столицей Олимпийских игр 1984 года, Париж принимал соревнования в 1900 и 1924 годах.