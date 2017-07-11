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Президент ФК "Урал" поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме "8+17"

Спорт
11 июля, 14:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) нужен лимит на легионеров в заявке по схеме "8 иностранцев+ 17 россиян". Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.

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"Я бы поддержал Леонида Федуна (владельца "Спартака" - прим. ТАСС), который предложил заявку по схеме "8+17". Для сборной России нужны игроки. У нас есть молодые футболисты, которым нужно расти и играть в премьер-лиге. Если они будут сидеть на лавке, то ничего хорошего не получится", - прокомментировал ситуацию Иванов.

"Также важно, какого качества к нам будут приезжать иностранные футболисты, - продолжил собеседник агентства. - Они должны быть талантливыми и уровня своих национальных команд, такими как Халк или Витсель, у которых российские игроки смогут учиться. Надо сделать как в Англии - сыграл 15 матчей за сборную получил рабочую визу".

"Нужны критерии, чтобы нам не завозили "мусорных" игроков из Нигерии и других стран, а наши футболисты просиживали на лавке. Если гендиректор взял иностранного футболиста, значит, тренер будет ставить иностранцев вместо россиян. Посмотрите, как российские игроки бились за сборную на Кубке конфедераций. Да, им не хватило мастерства, но у них было желание играть за страну", - заключил Иванов.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

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