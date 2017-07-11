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Мозгов в преддверии сбора национальной команды будет заниматься с личным тренером

Спорт
11 июля, 14:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Баскетболист хочет выйти на пик формы ближе к чемпионату Европы

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Тимофей Мозгов (справа)

Тимофей Мозгов (справа)

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Тимофей Мозгов будет заниматься с личным тренером по индивидуальной программе до начала тренировочного сбора сборной России. Об этом он рассказал ТАСС.

Основной сбор команды России по баскетболу начнется 23 июля.

"Еще до того, как начнутся сборы национальной команды, я буду заниматься по индивидуальной программе, - сказал Мозгов. - Буду в Химках заниматься с тренером, готовиться к сборной".

"Хотелось бы выйти на пик формы ближе к чемпионату Европы, но там - как получится. Бывает по-разному", - признался Мозгов.

Чемпионат Европы пройдет в 31 августа - 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

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