"Урал" готов отдать в аренду футболистов Заболотного и Ставпеца

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Урал" готов отдать в аренду вратаря Николая Заболотного и форварда Александра Ставпеца. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

В минувшем сезоне Заболотный провел за екатеринбургский клуб 21 матч. В середине июня "Урал" пополнился 32-летним голкипером Ярославом Годзюром. "Николаю 27 лет - это самый вратарский возраст, поэтому с удовольствием его бы отпустили, потому что ему нужно играть, - сказал Иванов. - Мы рассчитываем на Годзюра как первого голкипера".

"Пока предложений по Заболотному нет, его агенты не шевелятся. Мы желаем ему, чтобы он где-то заиграл в аренде или его выкупили, отпустили бы за небольшие деньги. Хочется, чтобы он играл, в свое время он выступал за молодежную сборную вместе с Шатовым, Кокориным, Смоловым. Если поступит предложение, обязательно его отпустим", - пообещал глава клуба.

Также функционер рассказал, что провести следующий сезон в аренде может 28-летний нападающий Ставпец.

"Мы можем отдать его в аренду, делаем это на протяжении последних шести лет. Ставпец многое сделал для клуба, но обидно, что он мало играет, хотя является квалифицированным игроком. Если не уйдет в аренду, то останется в клубе, нам не горит, чтобы куда-то его отдать. Предложений по нему нет, но мы не переживаем - он находится в коллективе и продолжает приносить ему пользу", - подытожил собеседник агентства.

"Урал" в прошедшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.