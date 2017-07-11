Пятизвездочные отели и частный сектор: как города ЧМ-2018 готовятся принять болельщиков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские города готовы принять 1 млн туристов и болельщиков, которые, по заявлению вице-премьера Виталия Мутко, могут приехать в Россию на чемпионат мира по футболу. В настоящее время во многих из них завершается строительство гостиниц и подготовка номерного фонда, причем многие региональные центры готовы разместить туристов также в 100-километровой зоне от проведения матчей, а также в частном секторе.

В Ростуризме уверены, что все отели к ЧМ-2018 будут построены в срок. "У нас нет никаких сомнений в том, что будут построены вовремя и в срок те объекты, которые строятся в разных регионах нашей страны. Поэтому мы, конечно, уже готовы и способны принимать чемпионат мира, никаких проблем мы не видим", - заявил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Что готовы предложить туристам и болельщикам российские города-организаторы ЧМ-2018 - в материале ТАСС.

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По словам директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольги Яриловой, обязательную классификацию, проводимую в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, прошли более 9 тыс. российских гостиниц.

"Сегодня я могу констатировать, что у нас 100% таких отелей проклассифицированы. У международных организаций нет к нам никаких вопросов и замечаний. Проклассифицированы 9005 гостиниц", - сказала Ярилова.

Она уверяет, что такого количества отелей и гостиниц будет вполне достаточно для того, чтобы принять всех гостей чемпионата.

Спортивное наследие

Репетицией будущего чемпионата стал Кубок конфедераций, который завершился в начале июля. Эти соревнования приняли четыре российских города - Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Как показала практика, эти города, которым не впервые приходится принимать крупные мировые спортивные состязания, успешно прошли проверку.

По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, принимавшего Кубок конфедераций, для размещения гостей в Северной столице предусмотрен гостиничный фонд на 35 тысяч номеров. Город ожидает в этом году наплыва китайских туристов, у которых футбол вызывает значительный интерес.

"Мы ожидаем не увеличения количества туристов, потому что загрузка отелей в прошлом году составила 96%. Мы ожидаем некое качественное изменение состава, потому что ехать будут в основном болельщики, они едут поболеть за собственную команду. Наша задача сделать так, чтобы эти туристы вернулись в Петербург", - отметил Мушкарев.

Сочи, принимавшие зимние Олимпийские игры, также готовы принять большое число поклонников футбола.

"Те 42 тыс. новых гостиничных номеров, которые были построены к Олимпиаде, сейчас работают. Они и в 2018 году, в дни чемпионата мира, смогут принять всех болельщиков, если будет в этом необходимость, в том числе тех, кто захочет остановиться в номерах повышенной комфортности. Всего, по данным администрации Сочи, номерной фонд средств размещения на курорте позволяет одновременно принять до 200 тыс. гостей", - рассказал президент Ассоциации отельеров города Василий Пахолюк.

Проверку "футболом" Сочи успешно прошел этим летом во время Кубка конфедераций. "В рамках проведения матчей Кубка конфедераций в Сочи проделана большая работа, чтобы обеспечить комфортное пребывание гостям, участникам и обеспечивающему персоналу данного мероприятия на территории города-курорта Сочи. В период приведения турнира только в отелях Имеретинской низменности проживали около 40 тыс. человек", - рассказала начальник отдела по информационной поддержке массовых мероприятий управления информации и аналитической работы администрации города Сочи Ирина Попко-Садчикова.

Аналогичная работа проделана в Казани, которая с успехом приняла Универсиаду и Кубок конфедераций.

"Казань была самой первой готова среди других городов после Универсиады-2013 в плане объектов инфраструктуры. В принципе, город соответствует международным требованиям для принятия чемпионата мира. <...> Учитывая транспортную логистику, тот опыт, который у нас был до этого чемпионата мира, мы уже знаем все нюансы и поэтому мы даже не переживаем по поводу проведения в следующем году. Гостиницы делают реновацию, обновление, готовятся к чемпионату", - поделился президент ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

Новый опыт

Другие регионы, которые впервые примут турниры такого уровня, сейчас находятся в активной фазе подготовки. Как заявил глава департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, в регионе классифицированы гостиницы, имеющегося номерного фонда достаточно для размещения гостей чемпионата. "Однако вводятся новые объекты, модернизируются, поэтому номерной гостиничный фонд еще будет прирастать", - рассказал он.

В Нижнем Новгороде, по словам заместителя министра спорта региона Алексея Москвина, накануне ЧМ-2018 впервые появились гостиницы более высокой звездности международных операторов. "Сейчас определяют окончательный список гостиниц для размещения клиентских групп ФИФА. Мест для размещения болельщиков тоже должно хватить", - отметил он.

В Ростовской области также уверены в том, что в период проведения ЧМ-2018 региону хватит подготовленного гостиничного фонда. По данным властей, с гостиницами региона подписаны договоры на 825 номеров. В стадии согласования - договоры с семью гостиницами на 331 номер, итого более 1,1 тыс., что превысит минимальные требования ФИФА. Классифицировано 96,2% гостиничного фонда, с учетом новых строек.

В донской столице строительство гостиниц не обошлось без заминок. По программе подготовки к ЧМ-2018 в Ростове планировалось возвести две гостиницы категории "пять звезд" - Hyatt Regency и Sheraton, однако строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием. В июле возобновилось строительство первого отеля, работы планируется завершить до конца года. К чемпионату будет достроен и Sheraton, и, хотя отель исключен из программы подготовки к ЧМ-2018, он также сможет пополнить номерной фонд донской столицы.

"Данное обстоятельство повлияло на замену мероприятия в федеральной программе ЧМ-2018 на иное - строительство гостиницы Radisson Blu Rostov, категория "четыре звезды", начало работы в штатном режиме которой планируется в сентябре текущего года", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

По словам врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, гостиничный фонд региона полностью готов к проведению футбольных соревнований и остается устранить лишь мелкие недоработки. "Что касается всей обеспечивающей инфраструктуры, отелей - мы абсолютно готовы и тестируем в этом сезоне новые предложения, чтобы устранить даже мелкие недоработки, если они будут, чтобы в 2018 году принять наших гостей к чемпионату мира на максимальном профессиональном уровне. Что касается предложений по гостиницам, то оно самое разнообразное - гостиниц достаточно", - сообщил Ермак.

В 100 километрах от проведения турнира

Ряд регионов для того, чтобы гарантированно обеспечить размещение любителей футбола, готовят также номерной фонд в 100-километровой зоне от проведения матчей и даже готовят для туристов частный сектор. Так, в Ростовской области благодаря включению в эту зону 12 близлежащих муниципалитетов номерной фонд "прирастет" более чем 9 тыс. номеров.

Ту же практику планируют применить и в Свердловской области. В Екатеринбурге и его окрестностях болельщиков готовы принять порядка 150 гостиниц.

"Общее количество номеров - 6,5 тысячи, в них порядка 12,5 тыс. мест. Болельщиков и персонал смогут принять и города-спутники Екатеринбурга: Верхняя Пышма, Арамиль, а также Березовский, Сысерсткий район. Стандарт ФИФА по размещению болельщиков выполнен, даже есть запас", - сообщил замминистра инвестиций и развития региона Александр Породнов.

В случае необходимости эту практику размещения гостей готовы применить и в Казани. Причем, по словам Мифтахова, использованы могут быть не только собственные активы, но и гостиницы соседних регионов - Чувашии и Марий Эл, до которых от столицы Татарстана - немногим более 100 км.

В Мордовии в дни чемпионата ожидают более 100 тыс. гостей. Причем, по словам врио главы республики Владимира Волкова, размещать их планируется не только в гостиничных комплексах, строящихся специально к чемпионату мира, но и в частном секторе Саранска.

"В апреле 2017 года власти Саранска начали создавать реестр собственников жилья, которые могут сдавать квартиры и даже комнаты. Вполне возможно, размещение в частном секторе и станет необычной "фишкой" по приему гостей чемпионата мира в Мордовии в 2018 году", - сообщили в правительстве республики.

Член регионального совета Российского союза туриндустрии из Калининграда Тамара Торопова отметила, что пользоваться спросом у туристов и болельщиков будут и другие бюджетные варианты размещения.

Рост турпотока

Благодаря проведению чемпионата российские регионы рассчитывают серьезно нарастить туристический поток. Во многом его география будет зависит от тех футбольных сборных, которые приедут проводить матч в том или ином регионе. "Все должна показать жеребьевка, кто у нас играть будет. Какие страны - такие и туристы. Хотелось бы, конечно, принять как можно большее количество туристов", - отметила Торопова.

Как отметил глава союза туриндустрии Волгоградской области, где готовы разместить 21 тыс. гостей, Алексей Растегаев, в регионе доля иностранных туристов составит около пятой части всего ожидающегося потока. "Если в 2016 году в регион приехало 900 тыс. туристов, в этом году ожидаем около 1 млн, то в 2018 году турпоток, на мой взгляд, может вырасти до 1,5-1,6 млн человек, из них примерно около 100 тыс. - это гости матчей ЧМ-2018", - считает он.

В Самарской области, которую обычно посещают около 800 тыс. туристов, в год чемпионата рассчитывают принять до 1 млн человек. И это, по словам руководителя департамента туризма Михаила Мальцева, без учета тех, кто приедет на игры ЧМ-2018 лишь на один день, без ночлега. "Прогнозируется, что примерно две трети болельщиков будут приезжать утром и уже вечером будут уезжать", - отметил Мальцев.