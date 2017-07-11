"Амкар" согласовал с "Зенитом" аренду футболиста Рязанцева на следующий сезон

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Пермский футбольный клуб "Амкар" договорился с санкт-петербургским "Зенитом" об аренде полузащитника сине-бело-голубых Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

"Договорились об аренде Рязанцева до конца сезона. Документы находятся на стадии оформления", - сказал Резвухин.

Рязанцев принадлежит "Зениту" с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры за "Зенит-2". Ранее футболист отправлялся в аренду в екатеринбургский "Урал", а до "Зенита" играл за казанский "Рубин" и "Москву".