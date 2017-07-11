Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Амкар" согласовал с "Зенитом" аренду футболиста Рязанцева на следующий сезон

Спорт
11 июля, 16:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам гендиректора пермского клуба, документы находятся на стадии оформления

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Рязанцев

Александр Рязанцев

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Пермский футбольный клуб "Амкар" договорился с санкт-петербургским "Зенитом" об аренде полузащитника сине-бело-голубых Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

"Договорились об аренде Рязанцева до конца сезона. Документы находятся на стадии оформления", - сказал Резвухин.

Рязанцев принадлежит "Зениту" с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры за "Зенит-2". Ранее футболист отправлялся в аренду в екатеринбургский "Урал", а до "Зенита" играл за казанский "Рубин" и "Москву".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
2
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
5
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
Темы дня
Реклама