ФКР договорилась о проведении в России мужского и женского этапов КМ по керлингу

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация керлинга России (ФКР) имеет договоренность с организаторами серии "Тура чемпионов по керлингу" о проведении на территории страны мужского и женского этапов Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил глава ФКР Дмитрий Свищев.

"Мы договорились с серией "Тур чемпионов по керлингу", который 28 июня объединился с "Мировым туром по керлингу", что в России пройдут и мужские, и женские соревнования в рамках Кубка мира. Сейчас все сильнейшие турниры проходят в Канаде, и весь остальной мир не очень этому рад. Европа очень заинтересована в том, чтобы проводить такого соревнования, поэтому после объявления о том, что в Сочи пройдет этап Кубка мира в дабл-миксте, к нам для участия заявились самые титулованные спортсмены из Канады, Швейцарии, Венгрии, Китая и так далее. Такие турниры дают уникальный шанс пригласить много наших команд, посмотреть ближайший резерв, и также это выгодно с финансовой точки зрения и с точки зрения популяризации керлинга в России", - сказал Свищев.

"Далее мы подадим заявку для принятия у себя соревнований мужских и женских команд, но есть проблема в виде недостатка средств. Если Министерство спорта услышит и увидит нас, то мы подадим эти заявки", - добавил глава ФКР.

Формат Кубка мира будет определен Международной федерацией керлинга в сентябре.