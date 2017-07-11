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Владельцы трассы "Сильверстоун" намерены завершить сотрудничество с "Формулой-1"

Спорт
11 июля, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По словам организаторов этапа, проведение Гран-при Великобритании не является для них финансово выгодным в условиях текущего контракта

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Трасса "Формулы-1" "Сильверстоун"

Трасса "Формулы-1" "Сильверстоун"

© EPA/DIEGO AZUBEL, архив

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Британский клуб гонщиков (BRDC), который является владельцем автодрома "Сильверстоун", намерен завершить сотрудничество с "Формулой-1". Об этом сообщается на официальном сайте автодрома.

В настоящее время владельцем "Формулы-1" является компания Liberty Media. В пресс-релизе отмечается, что если новое соглашение BRDC с Liberty Media не будет достигнуто, то 2019 год станет последним, когда "Сильверстоун" будет принимать Гран-при Великобритании "Формулы-1".

"Это решение было принято, потому что для нас проведение Гран-при Великобритании не является финансово выгодным в условиях текущего контракта, - сказал глава BRDC Джон Грант. - Мы понесли убытки в размере 2,8 млн фунтов в 2015 году и 4,8 млн фунтов в 2016 году, ожидаем, что в этом году мы потеряем аналогичную сумму. Мы достигли переломного момента, когда мы больше не можем позволить страсти к спорту управлять нашими головами. Это будет опасно не только для будущего "Сильверстоуна" и BRDC, но и для будущего всего британского сообщества автоспорта, которое зависит от нас".

"Несмотря на то, что сейчас мы сделали предложение о прекращении отношений, мы полностью поддерживаем изменения, которые компания Liberty Media делает для улучшения "Формулы-1". Мы надеемся, что соглашение еще может быть достигнуто, чтобы мы могли обеспечить устойчивое и финансово жизнеспособное будущее для Гран-при Великобритании на "Сильверстоуне" на многие годы вперед", - добавил Грант.

Гран-при Великобритании на "Сильверстоуне" впервые прошел в 1950 году. До 1987 года место его проведения регулярно менялось, после чего соревнования стали проводиться исключительно на "Сильверстоуне".

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