Кузнецова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче 1/4 финала Уимблдона -третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Кузнецова, "посеянная" на турнире под седьмым номером, уступила Мугурусе (14) в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Для Кузнецовой выход в четвертьфинал стал повторением лучшего результата в карьере на Уимблдоне. Ранее она три раза доходила до этой стадии турнира (2003, 2005, 2007).
32-летняя теннисистка последней из россиян завершила борьбу за победу на турнире в одиночном разряде. Но Кузнецова не покинет Уимблдон после поражения от Мугурусы. В паре с француженкой Кристиной Младенович она продолжает выступление в парном разряде, где в четвертьфинале сыграет против чешки Ренаты Ворачовой и японки Макото Ниноамии.
В полуфинале Мугуруса сыграет с победительницей четвертьфинального матча между словачкой Магдаленой Рыбариковой и американкой Коко Вандевеге (24).
Уимблдон завершится 16 июля.