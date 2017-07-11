Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона

Спорт
11 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6; Кузнецова последней из россиянок завершила выступление на турнире в одиночном разряде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче 1/4 финала Уимблдона -третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Кузнецова, "посеянная" на турнире под седьмым номером, уступила Мугурусе (14) в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Смотрите также
Светлана Кузнецова

Тарпищев: Кузнецова набрала хорошую форму, ее выход в 1/4 финала Уимблдона не удивляет

Для Кузнецовой выход в четвертьфинал стал повторением лучшего результата в карьере на Уимблдоне. Ранее она три раза доходила до этой стадии турнира (2003, 2005, 2007).

32-летняя теннисистка последней из россиян завершила борьбу за победу на турнире в одиночном разряде. Но Кузнецова не покинет Уимблдон после поражения от Мугурусы. В паре с француженкой Кристиной Младенович она продолжает выступление в парном разряде, где в четвертьфинале сыграет против чешки Ренаты Ворачовой и японки Макото Ниноамии.

В полуфинале Мугуруса сыграет с победительницей четвертьфинального матча между словачкой Магдаленой Рыбариковой и американкой Коко Вандевеге (24).

Уимблдон завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
2
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
5
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
Темы дня
Реклама