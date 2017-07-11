Федерация бобслея России дисквалифицировала двух спортсменов за допинг

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федерация бобслея России приняла решение дисквалифицировать Надежду Палееву и Дмитрия Пискунова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Палеева дисквалифицирована на два года, Пискунов - на четыре. Срок дисквалификации спортсменов начинается с 29 июня 2017 года.

Палеева является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в смешанной команде, участницей Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где в двойке вместе с Надеждой Сергеевой заняла 16-е место.