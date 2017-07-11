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Исинбаева поддержала предложение единовременного выбора столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов

Спорт
11 июля, 17:38 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 11, июля. /ТАСС

Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия МОК, на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, являющаяся членом Международного олимпийского комитета (МОК), поддержала предложение, согласно которому столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно. Об этом она заявила, выступая на внеочередной сессии МОК в Лозанне.

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Во вторник в Лозанне проходит внеочередная сессия МОК, на которой пройдет голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр. Предполагается, что новые правила позволят в сентябре одновременно выбрать хозяев летних Игр 2024 и 2028 годов, причем распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом, которые сейчас борются за право принять Олимпиаду первыми.

"Извините, если мой вопрос покажется глупым, но лучше выглядеть глупой, чем остаться без интересующего ответа. Я со стороны спортсменов полностью поддерживаю двойной выбор столиц Олимпиады, поскольку они могут выстроить подготовку к соревнованиям, зная в какой стране они будут проходить. Однако города могут сейчас дать любые гарантии, но 11 лет достаточно долгий период и ситуация в мире может кардинально поменяться. Сможем ли мы что-нибудь исправить, если ситуация в мире изменится?" - сказала Исинбаева.

Президент МОК Томас Бах, отвечая на вопрос российского представителя в организации, заметил, что в этом контексте время значения не имеет.

"Семь или 11 лет будет у города на подготовку к Играм - большой разницы нет. Нельзя исключать, что что-нибудь произойдет уже завтра, поэтому с этой точки зрения поводов для беспокойства нет", - отметил глава МОК.

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