БК "Енисей" сыграет с "Монако" и "Мурсией" на групповом этапе Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Красноярский баскетбольный клуб "Енисей" сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18 в группе А вместе с "Монако", выступающем в чемпионате Франции, и испанской "Мурсией". Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая во вторник прошла в швейцарском городе Ми.

Также в группу А попали израильский "Хапоэль" из Холона, немецкий "Ольденбург" и итальянское "Динамо Сассари". Еще две команды, которые сыграют в группе А, определятся по итогам квалификационных матчей. На одно вакантное место претендуют австрийский "Капфенберг", португальская "Бенфика", болгарский "Лукойл Академик" и итальянский "Ювентус". На второе - македонский "Карпош Соколи", эстонский "Калев", венгерская "Альба Фехервар" и турецкий "Пынар Каршияка".

Другой российский клуб саратовский "Автодор" в первом квалификационном раунде сыграет с кипрским "Керавносом", в случае успеха во втором раунде "Автодор" встретится с черногорским "Морнаром", в третьем раунде - с итальянской "Орландиной". Если российская команда преодолеет квалификацию, то попадет в группу B, где сыграют турецкий "Газиантеп", французский "Элан Шалон", испанский "Тенерифе", литовский "Нептунас", латвийский "Вентспилс", греческий ПАОК, а также одна команда определится в противостоянии боснийской "Босни", немецкого "Людвигсбурга", румынского клуба "Клуж-Напока" и бельгийского "Эксельсиора Брюссель".

"Нижний Новгород" стартует в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Российский клуб сыграет с победителем матча между шведским "Лулео" и бельгийским "Антверп Джайэнтс", а в случае успеха в третьем раунде встретится с польским "Роса Радом". "Нижний Новгород" может попасть в группу С, где сыграют греческий АЕК, итальянская "Рейер Венеция", словенская "Олимпия", немецкий "Меди Байройт", турецкий "Банвит", французский "Страсбург", а также еще одна команда определится по итогам квалификации, которой может стать голландский "Донар Гронинген", литовский "Пренай", датский "Баккен Бэарс" или испанский "Эстудиантес".

Всего в регулярном чемпионате сыграют 32 клуба (24 попадают в данную стадию турнира напрямую, еще восемь - через квалификацию). Матчи первого квалификационного раунда будут сыграны 19 и 21 сентября, второго - 24 и 26 сентября, третьего - 29 сентября и 2 октября. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 10 октября, матчи плей-офф начнутся 6 марта 2018 года, "Финал четырех" пройдет 4-6 мая.

Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (FIBA) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.