FINA одобрила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) утвердила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году или в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба организации.
FINA также одобрила заявки Будапешта, Тайбэя и Гонконга, которые вместе с Казанью претендует и на проведение международной конвенции FINA по водным видам спорта. Окончательное решение будет принято 17 июля 2017 года.
В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.