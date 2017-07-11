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CAS рассмотрел апелляцию футболиста Еременко, решение будет через неделю

Спорт
11 июля, 17:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Юрист игрока Михаил Прокопец рассказал, что они совместно с УЕФА договорились об ускоренной процедуре рассмотрения дела

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Роман Еременко

Роман Еременко

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

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"Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю", - сказал Прокопец.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким "Байером" и ЦСКА (2:2), в которой был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА, но юрисдикционные органы УЕФА оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию, при этом сняв с 30-летнего игрока полное отстранение от деятельности в футболе.

Срок контракта Еременко с ЦСКА истек 30 июня. Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского "Рубина". За московскую команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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