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Нападающий "Реала" Бензема выиграл дело о шантаже футболиста Вальбуэна

Спорт
11 июля, 18:03 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, июля. /ТАСС

Верховный суд отменил декабрьское решение Парижского апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение

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Карим Бензема

Карим Бензема

© EPA/EMILIO NARANJO

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Верховный суд Франции, рассматривающий в кассационном порядке жалобы на решения нижестоящих судов, вынес решение в пользу футболиста мадридского "Реала" Карима Бензема в деле о шантаже полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что Верховный суд отменил декабрьское решение Парижского апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение. Адвокат Бензема Сильвен Кормье рассказал, что "футболист был обрадован такому решению по кассации, но они не оставят попыток добиться окончательного оправдания игрока "Реала".

Бензема и Вальбуэна, оба выступавшие за сборную Франции, оказались в центре скандала после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых были игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи частного содержания.

Бензема попал в поле зрения правоохранительных органов в начале ноября 2015 года и в итоге был задержан французской полицией. После краткосрочного заключения под стражу Бензема были предъявлены обвинения в соучастии в шантаже против Вальбуэна, после чего игрок был отпущен на свободу в статусе подследственного. Руководство Федерации футбола Франции приняло решение отстранить Бензема от игр за сборную до завершения разбирательств, из-за чего он был вынужден пропустить домашний чемпионат Европы 2016 года, на котором команда Франции дошла до финала. В последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года.

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