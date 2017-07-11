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Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябре

Спорт
11 июля, 18:19 дата обновления: 11 июля, 18:36 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 11, июля. /ТАСС

Такое решение было принято на внеочередной сессии МОК в Лозанне

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. Об этом стало известно по итогам заседания внеочередной сессии МОК в Лозанне.

На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки. На прошлом заседании исполкома МОК было предложено поделить между этими городами Олимпийские игры 2024 и 2028 годов, однако данные изменения должны быть утверждены сессией МОК.

На заседании во вторник было решено, что будет создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если соглашение между тремя сторонами будет подписано, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то сессия выберет только город проведения Олимпийских игр 2024 года.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

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