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Немец Киттель выиграл десятый этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
11 июля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум

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Марсель Киттель

Марсель Киттель

© EPA/ROBERT GHEMENT

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на десятом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 178 км он преодолел за 4 часа 1 минуту.

Вторым стал еще один немецкий гонщик Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo. Третьим финишировал голландец Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo).

Для Киттеля эта победа стала четвертой на текущем "Тур де Франс" и 13-й на "Большой петле" в карьере. 29-летний немец лидирует в очковой классификации, набрав 275 баллов. Его ближайший преследователь, австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb, набрал 173 очка, третьим идет другой немец Андре Грайпель из Lotto Soudal (145).

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай". На второе место вышел итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (+18 секунд), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+51).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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