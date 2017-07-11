Арбитр Карасев назначен на матч "Динамо" - "Спартак" в первом туре РФПЛ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский арбитр Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак", который состоится 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Карасева назначены Антон Аверьянов и Тихон Калугин. "Динамо" примет "Спартак" на стадионе "Арена-Химки" во вторник 18 июля.

Матч екатеринбургского "Урала" и "Ростова" рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, "Тосно" и "Уфы" - Владимир Москалев из Воронежа, махачкалинского "Анжи" и ЦСКА - Владимир Сельдяков из Балашихи, "СКА-Хабаровска" и санкт-петербургского "Зенита" - Роман Галимов из Улан-Удэ, казанского "Рубина" и "Краснодара" - Евгений Турбин из Дмитрова, грозненского "Ахмата" и пермского "Амкара" - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, столичного "Локомотива" и тульского "Арсенала" - Алексей Сухой из города Люберцы.

Сезон-2017/18 в РФПЛ стартует 15 июля. Днем ранее в Москве состоится встреча за Суперкубок России, в котором между собой сыграют чемпион прошлого сезона "Спартак" и обладатель Кубка страны "Локомотив".