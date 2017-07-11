Арбитр Карасев назначен на матч "Динамо" - "Спартак" в первом туре РФПЛ

ФК "Динамо" может отказаться от выступления на стадионе "ВТБ Арена парк"Спорт 11 июля, 20:16
Жуков: Париж и Лос-Анджелес представили сопоставимые заявки на проведение ОИ-2024Спорт 11 июля, 20:10
Эволюция "Иннопрома": рекордное число посетителей и ставка на лучшие технологииНовости Урала 11 июля, 20:09
Футболист Погребняк сказал, что его не устраивает нынешнее положение в "Динамо"Спорт 11 июля, 20:04
Тарпищев: решение о единовременном выборе двух столиц ОИ вызвано экономической ситуациейСпорт 11 июля, 20:02
Украинский суд арестовал задержанных в Херсонской области российских пограничниковМеждународная панорама 11 июля, 20:00
Тарпищев: Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не проблемы со стабильностьюСпорт 11 июля, 19:58
Гендиректор клуба: "Динамо" не имеет вопросов от УЕФА по финансовому fair playСпорт 11 июля, 19:55
Кузнецова: интересы ТВ важнее организаторам Уимблдона, чем интересы теннисистовСпорт 11 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский арбитр Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак", который состоится 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Ассистентами Карасева назначены Антон Аверьянов и Тихон Калугин. "Динамо" примет "Спартак" на стадионе "Арена-Химки" во вторник 18 июля.
Матч екатеринбургского "Урала" и "Ростова" рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, "Тосно" и "Уфы" - Владимир Москалев из Воронежа, махачкалинского "Анжи" и ЦСКА - Владимир Сельдяков из Балашихи, "СКА-Хабаровска" и санкт-петербургского "Зенита" - Роман Галимов из Улан-Удэ, казанского "Рубина" и "Краснодара" - Евгений Турбин из Дмитрова, грозненского "Ахмата" и пермского "Амкара" - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, столичного "Локомотива" и тульского "Арсенала" - Алексей Сухой из города Люберцы.
Сезон-2017/18 в РФПЛ стартует 15 июля. Днем ранее в Москве состоится встреча за Суперкубок России, в котором между собой сыграют чемпион прошлого сезона "Спартак" и обладатель Кубка страны "Локомотив".