Травмированный футболист "Динамо" Морозов восстановится к матчу со "Спартаком"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Травмированный защитник московского футбольного клуба "Динамо" Григорий Морозов будет готов к матчу первого тура чемпионата России по футболу против "Спартака", который состоится 18 июля. Об этом было объявлено на встрече "Динамо" с болельщиками.

"Морозову провели технологичную операцию, к матчу со "Спартаком" он будет готов", - было объявлено на мероприятии.

"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вернулись в элитный дивизион.

Встреча первого тура Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18 "Динамо" - "Спартак" состоится 18 июля на "Арене-Химки".