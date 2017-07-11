Жуков: решение МОК не повлияет на перспективы России провести летние Олимпийские игры

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного олимпийского комитета о единовременных выборах столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме, никак не повлияет на перспективы России провести в будущем летние Олимпийские игры. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков по телефону.

В мае нынешнего года президент РФ Владимир Путин в разговоре с британским журналистом, автором "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвидом Миллером о возможности проведения Игр 2028 года в России, заявил, что ряд российских городов "потенциально готов провести летнюю Олимпиаду". При этом президент России отметил, что пока никаких конкретных заявлений не делается.

"Решение МОК о одновременных выборах столиц Игр 2024 и 2028 годов никоим образом не может повлиять на желание и возможности нашей страны провести Игры, - отметил Жуков. - Да, в перспективе это возможно. Но никаких заявок мы не подавали, поэтому и говорить об этом преждевременно. Ведь речь шла именно о потенциальной возможности".

Международный олимпийский комитет единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся 13 сентября в столице Перу. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки.