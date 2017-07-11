Жуков: решение МОК не повлияет на перспективы России провести летние Олимпийские игры

ФК "Динамо" может отказаться от выступления на стадионе "ВТБ Арена парк"Спорт 11 июля, 20:16
Жуков: Париж и Лос-Анджелес представили сопоставимые заявки на проведение ОИ-2024Спорт 11 июля, 20:10
Эволюция "Иннопрома": рекордное число посетителей и ставка на лучшие технологииНовости Урала 11 июля, 20:09
Футболист Погребняк сказал, что его не устраивает нынешнее положение в "Динамо"Спорт 11 июля, 20:04
Тарпищев: решение о единовременном выборе двух столиц ОИ вызвано экономической ситуациейСпорт 11 июля, 20:02
Украинский суд арестовал задержанных в Херсонской области российских пограничниковМеждународная панорама 11 июля, 20:00
Тарпищев: Кузнецова могла выиграть Уимблдон, если бы не проблемы со стабильностьюСпорт 11 июля, 19:58
Гендиректор клуба: "Динамо" не имеет вопросов от УЕФА по финансовому fair playСпорт 11 июля, 19:55
Кузнецова: интересы ТВ важнее организаторам Уимблдона, чем интересы теннисистовСпорт 11 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного олимпийского комитета о единовременных выборах столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме, никак не повлияет на перспективы России провести в будущем летние Олимпийские игры. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков по телефону.
В мае нынешнего года президент РФ Владимир Путин в разговоре с британским журналистом, автором "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвидом Миллером о возможности проведения Игр 2028 года в России, заявил, что ряд российских городов "потенциально готов провести летнюю Олимпиаду". При этом президент России отметил, что пока никаких конкретных заявлений не делается.
"Решение МОК о одновременных выборах столиц Игр 2024 и 2028 годов никоим образом не может повлиять на желание и возможности нашей страны провести Игры, - отметил Жуков. - Да, в перспективе это возможно. Но никаких заявок мы не подавали, поэтому и говорить об этом преждевременно. Ведь речь шла именно о потенциальной возможности".
Международный олимпийский комитет единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся 13 сентября в столице Перу. На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки.