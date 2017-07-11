ФК "Динамо" может отказаться от выступления на стадионе "ВТБ Арена парк"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" может отказаться от выступления на столичном стадионе "ВТБ Арена парк", построенном в Петровском парке. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.
Открытие стадиона запланировано на 22 октября.
"Буду откровенен, что ситуация непростая. Пока у нас идут сложные переговоры с компанией, которая занимается строительством. Она делает заявления о матчах, которые там пройдут. Они много говорят о себе, забыв о том, для кого и чего они строят стадион", - сказал Муравьев.
Московский клуб проводит домашние матчи на стадионе "Арена-Химки".
"Для меня это не простые слова, а боль. Если так будет продолжаться, то я буду вынужден просить вас простить меня, что мы будем играть на другом стадионе. На крайний случай у нас есть "Лужники", - добавил гендиректор.
"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.