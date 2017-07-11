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Вратарь сборной Италии Доннарумма продлил контракт с "Миланом"Спорт 11 июля, 20:31
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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с "Миланом" до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Церемония подписания контракта пройдет в среду в Милане. Действующий контракт 18-летнего вратаря истекал в 2018 году. Итальянские СМИ сообщают, что сумма отступных за Доннарумму составит от €70 до €100 миллионов, но, если "Милан" не выйдет в Лигу чемпионов, то сумма отступных будет равна €50 миллионам.
15 июня Доннарумма отказался продлевать соглашение с "Миланом", так как его не устроили условия, предложенные клубом. Как заявил спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли, клуб предложил Доннарумме 25 миллионов евро за пять лет. Позднее в СМИ появилась информация, что голкипер хочет перейти в мадридский "Реал".
После отказа продлить контракт с "Миланом", воспитанником которого является Доннарумма, голкипер столкнулся с негативной реакцией болельщиков на это решение. Во время молодежного чемпионата Европы по футболу, где футболист играл за сборную Италии, на одном из матчей фанаты забросали Доннарумму фальшивыми долларами. В социальных сетях стал набирать популярность хэштег "Долларумма". Китайский президент "Милана" Ли Йонхонг заявил, что голкипер будет до конца контракта "сидеть на трибунах".
За основную команду "Милана" Доннарумма начал выступать в 2015 году. В прошедшем сезоне вратарь провел 41 матч во всех турнирах, в 12 из которых он отстоял "на ноль". В составе сборной Италии Доннарумма провел четыре матча, два из которых "на ноль".