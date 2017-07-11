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Копьеметательница Ребрик стала четвертой на международном турнире в Люцерне

Спорт
11 июля, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Победу одержала немка Кристин Хуссонг

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Вера Ребрик

Вера Ребрик

© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россиянка Вера Ребрик заняла четвертое место в соревнованиях по метанию копья на турнире в швейцарском Люцерне, который стал для нее первым международным стартом после длительного перерыва. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 59,60 метра.

Победу одержала немка Кристин Хуссонг (64,18). Второе место заняла австралийка Кэтрин Митчелл (61,44), третье - латвийка Лина Музе (59,64).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире "Богатырь" в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне. Перед мировым первенством, которое пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, Ребрик также планирует выступить на Кубке России и чемпионате страны, Кубок России пройдет 14-15 июля в подмосковном Ерино, а чемпионат России состоится в Жуковском с 28 по 30 июля.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.

Также в этом турнире принимает участие еще одна россиянка - прыгунья с шестом Ольга Муллина.

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