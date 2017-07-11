Британка Конта победила румынку Халеп и вышла в полуфинал Уимблдона

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Британка Йоханна Конта обыграла румынку Симону Халеп в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).
Конта, "посеянная" на турнире под шестым номером, обыграла Халеп (2) в трех сетах со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Конта стала первой британкой, вышедшей в полуфинал Уимблдона с 1978 года, когда до стадии 1/2 финала дошла Вирджиния Уэйд.
Это поражение не позволит Халеп стать первой "ракеткой" мира. Для того, чтобы стать лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (ВТА) Халеп необходимо было выйти в полуфинал Уимблдона.
В полуфинале Конта сыграет с американкой Винус Уильямс (10). Уильямс в своем четвертьфинале одержала победу над теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко (13) со счетом 6:3, 7:5.
Уимблдон завершится 16 июля.