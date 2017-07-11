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"Куньлунь" и "Сочи" подали заявки на участие своих молодежных команд в МХЛ

Спорт
11 июля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

"Куньлунь Ред Стар Юниор" планирует базироваться в Пекине, а молодежная команда "Сочи" ("Капитан") - в Ступине

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и "Сочи" подали заявки на участие своих молодежных команд в первенстве Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте МХЛ.

"Куньлунь Ред Стар Юниор" планирует базироваться в Пекине и уже заявил в лигу график предсезонной подготовки. В заявке на первый предсезонный сбор, помимо собственных воспитанников, значатся три российских игрока - Владимир Забабурин, Владислав Цуриков и Артем Кокшаров.

Молодежная команда "Сочи" ("Капитан") будет базироваться в подмосковном Ступине. Одноименная команда из этого города выступала в МХЛ на протяжении четырех лет.

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