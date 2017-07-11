Титов: ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена парк" является домашней ареной "Динамо"

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МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена парк" является домашним стадионом московского футбольного клуба "Динамо". Об этом ТАСС заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов.
Ранее на встрече с болельщиками "Динамо" генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил, что команда может отказаться от выступления на столичном стадионе "ВТБ Арена парк", построенном в Петровском парке.
"Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано, - сказал Титов. - Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что "ВТБ Арена парк" - это домашний стадион "Динамо", никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением".
Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Открытие "ВТБ Арены парка" запланировано на 22 октября. В настоящее время "Динамо" проводит домашние матчи на стадионе "Арена-Химки".