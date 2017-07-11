Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Титов: ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена парк" является домашней ареной "Динамо"

Спорт
11 июля, 21:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее на встрече с болельщиками "Динамо" генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил, что команда может отказаться от выступления на столичном стадионе "ВТБ Арена парк"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Макет футбольного стадиона "ВТБ Арена парк"

Макет футбольного стадиона "ВТБ Арена парк"

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена парк" является домашним стадионом московского футбольного клуба "Динамо". Об этом ТАСС заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов.

Смотрите также
Строительная площадка Центрального футбольного стадиона "Динамо" имени Льва Яшина и спортивного комплекса "ВТБ Арена парк"

ФК "Динамо" может отказаться от выступления на стадионе "ВТБ Арена парк"

Ранее на встрече с болельщиками "Динамо" генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил, что команда может отказаться от выступления на столичном стадионе "ВТБ Арена парк", построенном в Петровском парке.

"Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано, - сказал Титов. - Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что "ВТБ Арена парк" - это домашний стадион "Динамо", никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением".

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Открытие "ВТБ Арены парка" запланировано на 22 октября. В настоящее время "Динамо" проводит домашние матчи на стадионе "Арена-Химки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
6
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
7
Могерини: в ЕС ждали визита Лаврова не один год
Темы дня
Реклама