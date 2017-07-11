Россиянка Муллина победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на турнире в Люцерне

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Ольга Муллина заняла первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на международном турнире в швейцарском Люцерне. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, с третьей попытки взяла высоту 4,55 метра.

Второе место заняла швейцарка Николь Бюхлер (4,40), третьей стала американка Кортни Росс (4,30).

Также на турнире в Люцерне приняла участие под нейтральным флагом другая российская спортсменка Вера Ребрик, которая впервые выступила на международной арене после долгого перерыва. Ребрик стала четвертой в соревновании копьеметательниц с результатом 59,60 метра.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В нынешнем летнем сезоне турнир в Люцерне стал пятым для Муллиной на международной арене. 13 мая на турнире в южнокорейском Пусане с результатом 4 метра 50 сантиметров она заняла первое место, 1 июня она победила на турнире во французском Монтрее (4,60). 11 июня на турнире в голландском Хенгело Муллина заняла второе место (4,65). 28 июня на этапе "Мирового вызова" в чешской Остраве россиянка стала седьмой (4,40).