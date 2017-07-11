"Зенит" подтвердил, что футболист Рязанцев продолжит карьеру в "Амкаре" на правах аренды

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Рязанцев на правах аренды перешел в пермский "Амкар". Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Рязанцев проведет в составе "Амкара" один год.
Ранее генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что "Амкар" и "Зенит" договорились об аренде 30-летнего игрока.
Рязанцев принадлежит "Зениту" с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры за "Зенит-2". Ранее футболист отправлялся в аренду в екатеринбургский "Урал", а до "Зенита" играл за казанский "Рубин" и "Москву".
В составе сборной России Рязанцев сыграл пять матчей, не отметившись результативными действиями.