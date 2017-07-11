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Сербский "Партизан" обыграл черногорскую "Будучность" в матче квалификации футбольной ЛЧ

Спорт
11 июля, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Во вторник прошло четыре матча второго раунда квалификации

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сербский "Партизан" победил черногорскую "Будучность" со счетом 2:0 в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Партизан" в Белграде.

В составе победителей забитыми мячами отметились Урош Джурджевич (53-я минута, пенальти) и Леонардо (63).

Также во вторник в других матчах второго раунда квалификации азербайджанский "Карабах" дома со счетом 5:0 обыграл грузинскую "Самтредию", "Хибернианс" из Мальты на своем поле со счетом 0:3 уступил австрийскому "Зальцбургу". Хорватская "Риека" со счетом 2:0 в домашнем матче была сильнее валлийского "Нью-Сейнтса".

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 июля.

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