СМИ: "Зенит" отказался продавать футболиста Нету в "Валенсию" за €5 млн

СМИ: "Зенит" отказался продавать футболиста Нету в "Валенсию" за €5 млнСпорт 12 июля, 2:09
"Известия": Москву признали самым комфортным городом для жизни в РоссииОбщество 12 июля, 1:47
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕМеждународная панорама 12 июля, 1:13
В России вступили в силу новые правила перевозки детейОбщество 12 июля, 0:27
Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьереСпорт 12 июля, 0:10
"Есть положительные сдвиги": завершился второй день женевских переговоров по СирииМеждународная панорама 11 июля, 23:51
Перегудов: объединение коммерческих прав со стадионом наиболее выгодно ФК "Динамо"Спорт 11 июля, 23:45
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" отклонил предложение испанской "Валенсии" о покупке португальского защитника Луиша Нету. Об этом сообщает португальское издание О Jogo.
По данным газеты, представители испанского клуба предлагали за 29-летнего защитника €5 млн.
По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость Нету составляет €3,5 млн. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2019 года. Португалец выступает за команду с 2011 года, в прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России.