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СМИ: "Зенит" отказался продавать футболиста Нету в "Валенсию" за €5 млн

Спорт
12 июля, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года

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Луиш Нету

Луиш Нету

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" отклонил предложение испанской "Валенсии" о покупке португальского защитника Луиша Нету. Об этом сообщает португальское издание О Jogo.

По данным газеты, представители испанского клуба предлагали за 29-летнего защитника €5 млн.

По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость Нету составляет €3,5 млн. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2019 года. Португалец выступает за команду с 2011 года, в прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России.

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