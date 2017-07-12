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Муллина рассказала, что взять высоту 4,71 м на турнире в Люцерне помешали мелкие недочеты

Спорт
12 июля, 2:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Также российская спортсменка, ставшая победительницей соревнований, посетовала на погоду

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Ольга Муллина, победившая в соревнованиях по прыжкам с шестом на международном турнире в швейцарском Люцерне, считает, что взять высоту 4,71 метра ей помешали мелкие недочеты. Слова спортсменки приводит портал Rusathletics.сom.

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Россиянка Муллина победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на турнире в Люцерне

Во вторник Муллина, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 4,62 метра. Она попыталась взять высоту 4,71 метра, но все три попытки оказались неудачными. Второе место заняла швейцарка Николь Бюхлер (4,40), третьей стала американка Кортни Росс (4,30).

"Погода была ужасной, из-за дождя толком не удалось размяться. Первые попытки делали под мелким дождичком, поэтому не так гладко все сначала получалось, потом удалось распрыгаться. Очень жаль, что не получилось взять 4,71, хотелось сразу выполнить норматив на зимний чемпионат мира, но помешали мелкие недочеты. Следующий старт у меня запланирован на 14 июля в Мадриде", - сказала Муллина.

В нынешнем летнем сезоне турнир в Люцерне стал пятым для Муллиной на международной арене. 13 мая на турнире в южнокорейском Пусане с результатом 4,50 м она заняла первое место, 1 июня она победила на турнире во французском Монтре (4,60). 11 июня на турнире в голландском Хенгело Муллина заняла второе место (4,65). 28 июня на этапе "Мирового вызова" в чешской Остраве россиянка стала седьмой (4,40).

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