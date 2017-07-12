Турнир по греко-римской борьбе в рамках Спартакиады учащихся прошел в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборных Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области завоевали наибольшее количество медалей в соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России, которые прошли в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В соревнованиях принял участие 141 атлет из 34 регионов России. Золотые медали завоевали Ислам Кимбаров (весовая категория - до 42 кг, Ставропольский край), Артем Морозов (46, Нижегородская обл.), Владимир Забейворота (50, Ростовская обл.), Руслан Гаджиев (54, Санкт-Петербург), Довуджон Тошев (58, Санкт-Петербург), Адам Гигиев (63, Чеченская Республика), Дамир Делавшок (69, Ростовская обл.), Амирхан Цечоев (76, Москва), Сергей Мещеряков (85, Нижегородская обл.), Кантемир Шибзухов (100, Москва), Денис Кулешов (120, Краснодарский край).

"На этом турнире представлен очень сильный состав участников. Был серьезный отбор - чемпионат России, областное первенство, первенство Южного федерального округа. Единственное - на эти соревнования допустили команды Москвы и Санкт-Петербурга в полном составе, так как эти города федерального значения, а все остальные участники отбирались очень долго и тяжело. Поэтому первое, второе и третье места - это большой результат для детей", - рассказал мастер спорта и заслуженный тренер России Рафаэль Самургашев.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.