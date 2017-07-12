Резанцев: греко-римская борьба в России пользуется спросом среди детей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный судья финальных соревнований по греко-римской борьбе восьмой летней Спартакиады учащихся Валерий Резанцев рассказал, что вид спорта остается в России актуальным и востребованным среди детей. Слова двукратного олимпийского чемпиона приводит пресс-служба Спартакиады.

На вопрос, много ли детей идут в греко-римскую борьбу, Резанцев ответил: "Много, потому что ребята хотят стать сильными. Чтобы стать мужиком с характером, нужно заниматься единоборствами, и не ногами махать, а думать головой и делать приемы красиво, чтобы зрители, видя вашу технику, аплодировали вам с трибун. Тем и отличается классика от всех других видов единоборства".

Во вторник в Ростове-на-Дону прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся. "Никогда не думал, что в Ростове такой шикарный олимпийский комплекс для учащихся. Это же громадина такая, и таких громадин нужно построить в каждом большом городе и не по одной, а по два-три комплекса. Тогда мы "задушим" и "задавим" всех", - сказал он.

По мнению Резанцева, российским спортсменам, несмотря на успехи на международном уровне, нельзя останавливаться в развитии. "Мастерство обязательно должно расти, если спорт забуксует на одном месте, он тут же выпадет в осадок. На последней Олимпиаде мы выиграли больше всех медалей, и это говорит об уровне, если говорить об общих показателях, то растет техника, тактика, и не только у нас - в других странах тоже не спят. Японцы, турки, немцы, американцы свой шанс никогда не упустят и постараются обыграть наших ребят, но на этом и строится спорт: если ты сильнее - побеждаешь, если слабее - тренируйся еще год.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.