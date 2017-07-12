Сборная Гондураса сыграла вничью с командой Французской Гвианы в Золотом кубке КОНКАКАФ

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Гондураса сыграла вничью с командой Французской Гвианы со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.
Встреча группы А прошла в Хьюстоне. Лучшим игроком матча был назван вратарь сборной Гондураса Луис Лопес.
Положение команд в группе после второго тура: 1. Канада (4 очка), 2. Коста-Рика (4), 3. Гондурас (1), 4. Французская Гвиана (1). В заключительном туре группового этапа состоятся матчи Коста-Рика - Французская Гвиана и Канада - Гондурас. Обе встречи пройдут 15 июля.
Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.