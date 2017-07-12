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Минспорт поддержал регистрацию Федерацией бокса России профессиональной дисциплины

Спорт
12 июля, 9:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта России поддержало решение Федерации бокса России о регистрации профессионального бокса как отдельной дисциплины и готово помогать в этом направлении, если организация будет должным образом его координировать. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.

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"Мы поддержали предложение Федерации бокса России по признанию профессионального бокса новой дисциплиной, тем более, что в рамках соревнований среди любителей соревнования в профессиональных лигах проводятся. Мы внесли соответствующие изменения и в перечень видов спорта, и в единый официальный календарный план спортивных соревнований", - рассказал Колобков.

По мнению министра спорта РФ, принятое решение пойдет на пользу системе соревнований по боксу. "Это направлено в первую очередь на формирование системы соревнований по боксу. Должны быть единые государственные требования к проводимым соревнованиям, и они должны соблюдаться. Если федерация этот вопрос готова взять на себя и точно так же координировать, мы поддерживаем это решение и готовы всяческим образом помогать", - отметил министр.

Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров, который будет советником генерального секретаря по данному направлению Федерации бокса России.

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