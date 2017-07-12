Гендиректор "Уфы": "Хапоэль" отпускает Готлиба, но в переговорах есть трудности

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Израильский футбольный клуб "Хапоэль" отпускает защитника Эди Готлиба в "Уфу", но в переговорах есть определенные трудности. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

"Мы сделали предложение, ждем ответа. Игрок хочет к нам прийти, он даже идет на понижение условий по сравнению с первой договоренностью, которые он предлагал, потому что футболист хочет играть в России. Клуб его отпускает, но всегда есть свои трудности. Переговоры ведутся, нельзя исключать, что мы можем не договориться", - сказал Газизов.

В прошлом сезоне Готлиб провел 19 матчей за "Хапоэль" в чемпионате Израиля, забив четыре гола.