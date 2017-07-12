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КХЛ: "Адмирал" и "Слован" еще не предоставили подтверждений выплаты задолженностей

Спорт
12 июля, 10:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля

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Хоккеисты "Адмирала"

Хоккеисты "Адмирала"

© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владивостокский "Адмирал" и братиславский "Слован" на данный момент не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"По состоянию на 11 июля 2017 года из 27 клубов, выступающих в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, задолженности по оплате труда и/или индивидуальным бонусам и командным премиям за сезон-2016/17 имеют два клуба. В КХЛ на данный момент нет документов, подтверждающих погашение задолженностей, от "Слована" и "Адмирала", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов сообщил ТАСС о погашении задолженностей перед хоккеистами команды.

Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.

"Адмирал" в минувшем сезоне КХЛ занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому "Авангарду". Клуб из Братиславы по итогам регулярного чемпионата не вышел в плей- офф, заняв 10-е место в Западной конференции.

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