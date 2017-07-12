СМИ: ФИФА признала законным переход Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) признала законным переход бразильца Неймара из "Сантоса" в испанскую "Барселону". Об этом сообщает портал Globo Esporte со ссылкой на пресс-службу N&N Consultoria, представляющую интересы футболиста.

Решение было вынесено во вторник.

"Сантос" подал жалобу в ФИФА на футболиста в мае 2015 года. В бразильском клубе уверены, что "Барселона", Неймар и N&N Consultoria нарушили условия трансферного регламента. По заявлению "Сантоса", клуб заработал от перехода Неймара всего €17 млн, в то время как остальная часть суммы (€58,5 млн, по данным издания) достались футболисту и N&N Consultoria. Бразильский футболист хотел получить денежную компенсацию.

"Сантос" имеет десять дней для того, чтобы запросить причины вынесенного решения. После чего клуб может обжаловать решение.

В составе "Барселоны" Неймар становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и национальный Кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Ранее Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года.