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Федерация бобслея РФ объяснила факты нарушений антидопинговых правил Палеевой и Пискуновым

Спорт
12 июля, 10:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как рассказал ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, Палеева не предоставляла необходимую информацию о себе в систему АДАМС, а Пискунов покинул сбор в день приезда допинг-офицеров

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Александр Зубков

Александр Зубков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков в беседе с корреспондентом ТАСС объяснил причины дисквалификаций Надежды Палеевой и Дмитрия Пискунова, а также подтвердил жесткую позицию федерации в отношении нарушителей антидопинговых правил.

Федерация бобслея России 11 июля приняла решение дисквалифицировать Палееву и Пискунова за нарушение антидопинговых правил. Палеева дисквалифицирована на два года, Пискунов - на четыре. Срок дисквалификации спортсменов начинается с 29 июня 2017 года. Палеева является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в смешанной команде, участницей Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где в двойке вместе с Надеждой Сергеевой заняла 16-е место.

"Надежда Палеева закончила выступления в сборной России в 2015 году за год до того, как в федерации сменилось руководство, - отметил Зубков. - Все это время она не сотрудничала с антидопинговыми организациями и не предоставляла необходимую информацию о себе в систему АДАМС. После нескольких предупреждений она была в итоге дисквалифицирована на два года".

"Контролировать спортсменку нынешний тренерский штаб и сотрудники федерации не имели возможности, никаких трудовых взаимоотношений с ней ни у Федерации бобслея России, ни по линии Минспорта не было. По сути, сейчас Надежда Палеева к федерации никакого отношения не имеет", - заметил собеседник агентства.

Пискунов нарушил антидопинговые правила, находясь на расширенном тренировочном сборе в Кисловодске. "Мы очень внимательно относимся к кандидатам, которые приезжают на централизованные сборы из регионов, и заинтересованы, чтобы таких спортсменов было как можно больше, - подчеркнул Зубков. - Тот же Пискунов приехал в Кисловодск на просмотр, а потом самовольно, никого не предупредив, покинул сбор в день приезда допинг-офицеров, за что был дисквалифицирован на четыре года как нарушитель антидопинговых правил".

"Федерация бобслея России ведет непримиримую борьбу с допингом, поэтому Пискунов был исключен из состава команды. Его тренеру Олегу Соколову было сделано внушение, чтобы впредь он относился к тем, кого рекомендует, внимательнее", - подытожил Зубков, занявший пост главы федерации в июне 2016 года.

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